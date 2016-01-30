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مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الذى استهدف مسجدا بالإحساء السعودية

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مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الذى استهدف مسجدا بالإحساء السعودية مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الذى استهدف مسجدا بالإحساء السعودية

>أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى بشدة حادث التفجير الانتحارى الذى استهدف مسجد الإمام الرضا فى محافظة الاحساء بالمملكة العربية ، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

ووصف الأمين العام فى بيان الليلة هذا الحادث الارهابى بأنه عمل إجرامى جبان، يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مشيدا بكفاءة رجال الأمن الذين تحلوا باليقظة والجرأة وحالوا دون سقوط مزيد من الضحايا من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاتهم فى بيت من بيوت الله.

وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معربا عن ثقته فى كفاءة الأجهزة السعودية المختصة وقدرتها على كشف ملابسات هذا العمل الارهابى والجهات التى تقف وراءه وتقديم الجناة للعدالة، معبرا عن تعازيه الحارة لذوى الشهداء وللحكومة والشعب السعودى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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مصر 365

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