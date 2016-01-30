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البداليين التموينين ينظمون وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة الوزير للإسكندرية

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البداليين التموينين ينظمون وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة الوزير للإسكندرية البداليين التموينين ينظمون وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة الوزير للإسكندرية
ينظم اليوم، عدد من البداليين التموينين بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مديرية بالمنشية وسط الإسكندرية.

حيث أشار محمد الحلاج ، رئيس النقابة المستقلة للبداليين التموينين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، إلى أن الوقفة تأتى احتجاجا على قرارات وزير التموين الدكتور خالد حنفى الأخيرة، والمطالبة بتوفير السلع التموينية التى تمثل عجز شهرى مثل الزيت و الأرز، بالاضافة إلى المطالبة بإلغاء نظام اعتبار البقال التموينى موظف عام.

يأتى ذلك تزامنا مع زيارة وزير التموين لمحافظة الاسكندرية اليوم، حيث سيقوم الوزير بإفتتاح أعمال تطوير لمجمعين استهلاكيين شرق الاسكندرية.

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مصر 365

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