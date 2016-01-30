البداليين التموينين ينظمون وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة الوزير للإسكندرية

ينظم اليوم، عدد من البداليين التموينين بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مديرية التموين بالمنشية وسط الإسكندرية.

حيث أشار محمد الحلاج ، رئيس النقابة المستقلة للبداليين التموينين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، إلى أن الوقفة تأتى احتجاجا على قرارات وزير التموين الدكتور خالد حنفى الأخيرة، والمطالبة بتوفير السلع التموينية التى تمثل عجز شهرى مثل الزيت و الأرز، بالاضافة إلى المطالبة بإلغاء نظام اعتبار البقال التموينى موظف عام.

يأتى ذلك تزامنا مع زيارة وزير التموين لمحافظة الاسكندرية اليوم، حيث سيقوم الوزير بإفتتاح أعمال تطوير لمجمعين استهلاكيين شرق الاسكندرية.