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انتبه.. التدخين السلبى يصيب طفلك بالسمنة المفرطة وأمراض القلب

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انتبه.. التدخين السلبى يصيب طفلك بالسمنة المفرطة وأمراض القلب انتبه.. التدخين السلبى يصيب طفلك بالسمنة المفرطة وأمراض القلب
كشف تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية، عن أن التدخين السلبى يزيد خطر إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة وأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية والسكر.

وبحسب التقرير فقد أجرى فريق من الباحثين برئاسة كاثرين ديفيز، أخصاصى علم نفس فى جامعة أوجستا بجورجيا، فحصا كاملا على 220 حالة من الشباب والفتيات تعرضن للتدخين السلبى ومصابين بزيادة الوزن والسمنة المفرطة فى الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن تعرض الأطفال للتدخين السلبى مرتبط أيضا بوجود فى أجسامهم بشكل عام، ومعاناتهم من بطن كبيرة أو كرش.

وأفاد التقرير بأن نسبة الدهون فى الجسم لدى الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبى أعلى بكثير من أقرانهم الذين لديهم زيادة فى الوزن دون التعرض للتدخين السلبى، كما أن الذين تعرضوا للتدخين السلبى معرضون أكثر للإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر.

وفى السياق، أظهرت دراسات أن التدخين السلبى له تأثير أيضا على إدراك الطفل وانخفاض وظيفته المعرفية، وتشير النتائج إلى أن تعرض الأطفال للتدخين السلبى فى سن مبكرة، يعرضهم لوجود المزيد من الدهون فى الجسم نتيجة حدوث خلل وظيفى فى عملية التمثيل الغذائى التى تتسبب فى تراكم الدهون، وفى النهاية تؤدى للإصابة بمرض السكر.

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مصر 365

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