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موسكو متمسكة بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان

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موسكو متمسكة بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان موسكو متمسكة بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان

>جددت روسيا الجمعة رفضها فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان او عقوبات على طرفى النزاع فى هذا البلد، معتبرة ان مثل هذه الاجراءات ستؤتى نتائج عكسية وذلك خلافا لما يعتقده خبراء فى الأمم المتحدة.

وقال مساعد السفير الروسى فى الامم المتحدة بيتر الييشيف ان العقوبات "لن تكون مفيدة" لعملية السلام لان خبراء الامم المتحدة يوصون بمعاقبة الرئيس وزعيم المتمردين فى حين ان الاخيرين يجريان مفاوضات احرزت "بعض التقدم".

وأضاف ان "تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطات انتقالية، كل هذا هو فى متناول اليد وسنحطم كل شىء" اذا ما فرض مجلس الامن عقوبات.

واعتبر الدبلوماسى الروسى ان فرض حظر على صادرات السلاح إلى جنوب السودان لن يجدى نفعا لان "المنطقة غارقة اصلا بالأسلحة وبالتالى يجب أولا السيطرة على الأسلحة الموجودة فيها".

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