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بالصور.. وصول وفد صينى لبحث مخطط مشروع الحديقة الصينية بالأقصر

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بالصور.. وصول وفد صينى لبحث مخطط مشروع الحديقة الصينية بالأقصر بالصور.. وصول وفد صينى لبحث مخطط مشروع الحديقة الصينية بالأقصر
استقبل اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، الوفد الصينى برئاسة وانج اكسنيفا، رئيس قطاع التعاون بوزارة التجارة الصينية، لمناقشة تغيير موقع مشروع الحديقة الصينية المقرر إقامتها بالمحافظة.

وقال السكرتير العام إن المشروع كان من المقرر إقامته فى المنطقة الواقعة بالقرب من مستشفى الأقصر العام لتطل على كورنيش النيل، ولكن نظرًا لوقوع هذه المنطقة من ضمن خطة تطوير الأقصر، وإنشاء امتداد المستشفى، تطلب الأمر تغيير هذا الموقع، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مواقع بديلة وتم عرضها على الجانب الصينى لدراستها، واختيار أفضل منطقة تتوافق خواصها مع متطلبات المشروع.

وأكد وانج اكسنيفا، أن العلاقات المصرية الصينية عميقة بعمق الحضارتين، لذلك تسعى الصينية لدعم السياحة المصرية، وأن مشروع الحديقة الصينية المقدم كمنحة لمحافظة الأقصر، يستهدف جذب السياح لهذه المدينة العريقة.

ومن المقرر دراسة الفريق القائم على المشروع المواقع المقترحة، واختيار أكثرها توافقًا مع خواص المشروع والموقع الذى يجذب أكبر عدد من السياح، للمساهمة فى تنشيط السياحة الواردة لمحافظة الأقصر التاريخية.
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