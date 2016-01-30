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وزير التموين يوافق على زيادة الدقيق لبدو جنوب سيناء فى الوديان.. ونواب: الكمية لاتكفى

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وزير التموين يوافق على زيادة الدقيق لبدو جنوب سيناء فى الوديان.. ونواب: الكمية لاتكفى وزير التموين يوافق على زيادة الدقيق لبدو جنوب سيناء فى الوديان.. ونواب: الكمية لاتكفى
أكد نور سلامة عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء "الدائرة الثالثة"، أن وزير الدكتور خالد حنفى وافق على زيادة حصة الدقيق المخصصة لكل فرد بوديان جنوب سيناء من 10كيلو إلى 12,5كيلو.

واعترض نواب مجلس الشعب نور سلامة وعطية موسى وغريب حسان وسارة صالح على حصة الدقيق المخصصة لكل مواطن من أهالى بدو جنوب سيناء المقيمين بالوديان 10كيلو كل شهر .

وتقدموا بمذكرة لوزير التموين الدكتور خالد حنفى من أجل زيادة حصة كل مواطن من 10كيلو إلى 20 كيلو على الأقل وعلل ذلك بأن مواطنى الوديان يواجهون صعوبات فى الحصول على الخبز حيث أقرب مخبز لهم على بعد 45كيلو ووافق الوزير على الزيادة ليصل نصيب كل فرد12,5كيلو .

وأشار نور سلامة أن هذه الكمية لا تكفى حيث يحصل المواطن بالمدينة على 150رغيف فى الشهر أى مايعادل 16كيلو ويحصل على العيش بدون اى معاناه، اما المواطن فى وديان جنوب سيناء يحصل على 10كيلو دقيق يقوم بالتصنيع منهم فيصل نصيبة حوالى 9كيلو دقيق اى مايعادل 2,5رغيف فى اليوم.
>واوضح نور انهم كانواب الشعب سيتقدمون بطلب اخر لوزير التموين من اجل زيادة حصة ابناء البدو من الدقيق لكى تكون 20كيلو على الاقل لكفاية احتياجتهم من رغيف الخبز .
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مصر 365

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