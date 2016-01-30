أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فتحات بمصرف خلف مستشفى فوه تهدد أرواح المواطنين

Google+ Print
بالصور.. فتحات بمصرف خلف مستشفى فوه تهدد أرواح المواطنين بالصور.. فتحات بمصرف خلف مستشفى فوه تهدد أرواح المواطنين
يهدد مصرف مغطى خلف مستشفى التأمين الصحى بفوه فى كفر الشيخ، خلف الشارع الرئيسى، حياة الأطفال الذين يلعبون بالقرب منه وحوله، فى ظل إهمال المسئولين.

وقال نعمان الروينى، رئيس مجلس إدارة منظمة الحرة بكفر الشيخ، إن المصرف كان عبارة مفتوحًا ومخصصًا لرى الأراضى الزراعية، ويسمونه المزارعين "رشا" ثم غطاه مجلس المدينة منذ فترة.

وأشار الروينى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تركيب مواسير لنقل المياه قبل تغطية المصرف، وهناك فواصل بين المواسير مصنعة خصيصا، وفى حالة انسداد المواسير ينزل عمال النظافة وينظفونها لكى تسير المياه فى المواسير مرة أخرى لرى الأراضى الزراعية.

سعيد شبور، عضو منظمة مصر الحرة بكفر الشيخ، قال إنه من المفترض أن هذه الفواصل معدة ومؤمنة تأمينا كاملا بأغطية خرسانية وبمستوى الأرض حتى لو تم السير عليها، ولكن المسئولون فى مجلس المدينة لم يضعوا أغطية لهذه الفواصل، واكتفوا بوضع قطع بلوكات خرسانية يوجد بينها فراغات كبيرة يسهل من خلالها تساقط الأطفال الذين يلعبون بالشارع.

فتحات بمصرف (1)

فتحات بمصرف (2)

فتحات بمصرف (3)

فتحات بمصرف (4)

فتحات بمصرف (5)

فتحات بمصرف (6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم