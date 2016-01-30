بالصور.. فتحات بمصرف خلف مستشفى فوه تهدد أرواح المواطنين

يهدد مصرف مغطى خلف مستشفى التأمين الصحى بفوه فى كفر الشيخ، خلف الشارع الرئيسى، حياة الأطفال الذين يلعبون بالقرب منه وحوله، فى ظل إهمال المسئولين.

وقال نعمان الروينى، رئيس مجلس إدارة منظمة مصر الحرة بكفر الشيخ، إن المصرف كان عبارة مفتوحًا ومخصصًا لرى الأراضى الزراعية، ويسمونه المزارعين "رشا" ثم غطاه مجلس المدينة منذ فترة.

وأشار الروينى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تركيب مواسير لنقل المياه قبل تغطية المصرف، وهناك فواصل بين المواسير مصنعة خصيصا، وفى حالة انسداد المواسير ينزل عمال النظافة وينظفونها لكى تسير المياه فى المواسير مرة أخرى لرى الأراضى الزراعية.

سعيد شبور، عضو منظمة مصر الحرة بكفر الشيخ، قال إنه من المفترض أن هذه الفواصل معدة ومؤمنة تأمينا كاملا بأغطية خرسانية وبمستوى الأرض حتى لو تم السير عليها، ولكن المسئولون فى مجلس المدينة لم يضعوا أغطية لهذه الفواصل، واكتفوا بوضع قطع بلوكات خرسانية يوجد بينها فراغات كبيرة يسهل من خلالها تساقط الأطفال الذين يلعبون بالشارع.



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