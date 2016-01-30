مصدر بـ"جامعة بورسعيد": الرئيس "السيسى" يختار رئيس الجامعة الجديد خلال أيام

أكد مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" أن اللجنة السباعية المشكلة من المجلس الآعلى للجامعات برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس قد إنتهت من إختيار 3 مرشحين من بين 20 مرشحا لمنصب رئيس جامعة بورسعيد ليتسنى رفعها لوزير التعليم العالى ثم رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإختيار رئيس جامعة بورسعيد الجديد .

وقال المصدر أن الجهات الأمنية قامت بفحص كافة المتقدمين لشغل المنصب وإستبعاد كل من له أية إنتماءات حزبية أوتنظيمات سياسية بالإضافة لقيام اللجنة السباعية بإستبعاد كل من لم تنطبق عليهم الشروط.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجامعة الجديد سوف تتوافر فيه الكفاءة العلمية للنهوض بالعملية التعليمية من خلال رؤية مستقبلية لتحقيق طموحات الطلاب والإرتقاء بالجامعة بكل مالها وماعليها .