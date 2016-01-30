بالصور.. تكريم فرقة القوات البحرية بالأقصر بعد إنقاذ باخرة سياحية من الغرق

كرم اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، فرقة القوات البحرية بقيادة المقدم ياسر شعبان، قائد وحدة الإنقاذ البحرية، لتمكنها من سحب وتعويم الباخرة السياحية "كايرو" التى كانت قد تسربت المياه داخلها خلال رسوها بالمرسى السياحى للفنادق العائمة وسط المدينة.

وأوضح المقدم ياسر شعبان، أنه تمكن هو وفريق مكون من 5 أفراد من قوات الإنقاذ البحرى، من رفع المركب الغارق بدون استخدام الدفعات التى كان سيكلف إحضارها من شركة النيل للأساطيل 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة انتقال ما يزيد عن 44 فردًا لتشغيلها.

وأشار شعبان، فى تصريحاتٍ له إلى أن الباخرة كانت غارقة على عمق يصل إلى 8 أمتار تحت سطح المياه، الأمر الذى استدعى وضع خطة تستهدف أن يستوى جانبى الباخرة من خلال ملء الجانب العلوى بالمياه ليتمكن أفراد الفريق من سحب المياه من الجانب الغارق، ومن ثم سحب الباخرة نفسها، وتم ذلك خلال 4 أيام عمل متواصل دون انقطاع وبدون إخلاء الباخرتين الراسيتين بجوار الباخرة كايرو، وبمجرد سَحْب الباخرة، تم تسليمها للجهات المسئولة بالمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

وأكد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، أن المحافظة استعانت بقوات الإنقاذ البحرية لما لهم فى ذلك المجال من باع طويل، وبالفعل أثبت فريق الإنقاذ الدقة والإتقان فى العمل لإنجازهم المهمة فى أقل وقت ممكن، وبدون تغريم المحافظة أموالاً طائلة.



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