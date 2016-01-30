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وزير البيئة: سنتقدم بتقرير للقمة الإفريقية عن مكاسب القارة بمؤتمر المناخ

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وزير البيئة: سنتقدم بتقرير للقمة الإفريقية عن مكاسب القارة بمؤتمر المناخ وزير البيئة: سنتقدم بتقرير للقمة الإفريقية عن مكاسب القارة بمؤتمر المناخ
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن ستقدم تقريراً خلال القمة الإفريقية بأديس ابابا يتضمن الدعم المالى لمبادرة الطاقة المتجددة الإفريقية بقيمة 3 مليار دولار من ألمانيا و2 مليار من فرنسا أى 5 مليار دولار، والذى تمكنت مصر من الحصول عليه خلال مؤتمر التغير المناخ بباريس بصفتها ممثل للقارة الإفريقية.

وأضافت الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أديس أبابا، أنه سيتم التقدم أيضاً بما قامت به مصر بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة للجنة الرؤساء الافارقة للتغيرات المناخية لتمثيل والدفاع عن المصالح الافريقية، والنجاح الذى تحقق من الوصول إلى اتفاقية متوازنة ومتفقة مع مصالح القارة السمراء وكذا قبول مبادرة التكييف الإفريقية.

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مصر 365

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