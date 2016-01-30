تجديد حبس مأذون 15 يوما لاتهامه بتزوير وتزييف عقود زواج بالسيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس مأذون بمنطقة السيدة زينب 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بتزوير توقيعات عقود الزواج والنصب على المواطنين.

أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف فؤاد زيدان، فى وقت بحبس مأذون بمنطقة السيدة الزينب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير وتزييف توقيعات عقود زواج، والنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المأذون يقوم باستخدام الدفتر الخاص به بإعطاء صور منه لمساعديه بالمكتب لتوثيق عقود زواج مقابل مبالغ مالية طائلة لكى يتمكن من إجراء عدد كبير من العقود فى وقت واحد، وجاء نتيجة ذلك قيام مساعديه بإستغلال عقود الزواج فى أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية كبيرة، لإستخدامها فى عمليات توريث،وكشفت التحقيقات أن هناك عدد كبير من المواطنين أكتشفوا تزوير عقود زواجهم

وكانت قد اسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء طارق الأعصر، عن قيام مأذون "ح.ى" 53 سنة مأذون بمنطقة السيدة زينب، بالاستعانة بآخرين لتوثيق عقود زواج للمواطنين، وأنه قام بالاستعانة بأحد المساعدين له قام بتزوير وثيقة زواج خاصة بالمواطن "أ.م" 25 سنة والنصب عليه.

وتبين من تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، أنه أثناء تقدم والد المواطن لتوثيق عقد زواج ابنه بالسجل المدنى فوجئ بأن الإمضاء ليس متطابقا مع توقيع ابنه، فتقدم ببلاغ للنيابة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.