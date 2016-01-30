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القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار

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القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار
ألقت وحدة مباحث قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أمس الجمعة، القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها كقطع غيار.

وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء عاصم حمزة، إخطاراً من اللواء السعيد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة، برئاسة المقدم شريف أبو النجا، بالقبض على 4 أشخاص، تخصصوا فى سرقة السيارات وتقطيعها.

وقام المتهمون بتشكيل تكوين عصابى ضم كل من، "عبد العزيز.م" 50 سنة، و"محمود.ع" 50 سنة، و"عيد.م" 42 سنة، و"صلاح.م" 45 سنة، يقيمون بمدينة سندوب بالمنصورة.

وتم ضبطهم وبحوزتهم سيارة ماركة بيجو 404، والسيارة د س ج 1567 ماركة شيفروليه نقل حمراء اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1741لسنه 2016 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وصندوقى سيارات نقل، وكابينتي سيارات، وشاسيه سيارة ماركة شيفروليه، و5 قطع كبوت سيارات نقل، و6 أبواب سيارات، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري عرضهم على النيابة.

لسرقة السيارات (1)

لسرقة السيارات (2)

لسرقة السيارات (3)
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