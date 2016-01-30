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بالصور.. ضبط أتوبيس سياحة وسيارة بمقطورة مخالفين لشروط الترخيص بجنوب سيناء

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بالصور.. ضبط أتوبيس سياحة وسيارة بمقطورة مخالفين لشروط الترخيص بجنوب سيناء بالصور.. ضبط أتوبيس سياحة وسيارة بمقطورة مخالفين لشروط الترخيص بجنوب سيناء
تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط أتوبيس سياحى تابع لإحدى الشركات السياحية، وبياناته مزورة، وضبط سيارة بمقطورة، تابعة لإحدى شركات البترول مخالفة لشروط الترخيص.

كانت إدارة مرور أبو رديس، قد شنت حملة مكبرة على طريق "أبو رديس شرم الشيخ" لضبط السيارات المخالفة، بناءً على تعليمات اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أحمد فاروق، مدير المباحث، وبتوجيهات العقيد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، وذلك للحد من السرعة ووقف نزيف الدماء.

وبفحص اللوحتين المعدنيتين الخاصتين بالأتوبيس، تبين أن إحداها محلية الصنع، وبمطابقة بيانات الأتوبيس من "شاسية" والموتور، تبين اختلاف البيانات المدونة بالرخصة عن الواقع، فتم تحرير محضر بالواقعة برقم 29 جنح مرور أبو رديس.

وتمكن رجال المرورمن ضبط مقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 4041 تجارية إسكندرية تابعة لشركة بترول، بقيادة "أحمد. م. ح" رخصة أولى بنى سويف، منتهية التراخيص، ولا تحمل سندات ملكية ومخالفة لشروط الترخيص. وحُرِّرَ محضر بالواقعة برقم 8 جنح مرور أبورديس، وأخطرت النيابة العامة برأس سدر التى تولت التحقيق.

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة (1)

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة (2)

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة (3)

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة (4)

ضبط أتوبيس سياحة وسيارة (5)
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