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حزب لبنانى: اعتراف نصر الله بتعطيل انتخابات الرئاسة "فضيحة"

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حزب لبنانى: اعتراف نصر الله بتعطيل انتخابات الرئاسة "فضيحة" حزب لبنانى: اعتراف نصر الله بتعطيل انتخابات الرئاسة "فضيحة"

>استغرب عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية، إيلى محفوض، اعتراف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صراحة بأن حزبه يعطل انتخاب رئيس للبنان طالما جلسة مجلس النواب لا تضمن فوز مرشحه بالرئاسة"، واصفا هذا الاعتراف بالتعطيل "فضيحة".

وقال محفوض، فى تعليق له على كلمة نصر الله التى ألقاها مساء اليوم، "كيف يقول السيد حسن نصرالله إنه يريد عزل لبنان عن أحداث المنطقة وعناصر حزب الله المسلحة تقاتل من سوريا وصولا حتى إفريقيا فهل هذا توريط أم عزل".

وأضاف:‏" أنتم غير مستعجلين لانتخاب رئيس بحسب ما قلتم وهذا واضح من خلال سلوككم منذ أكثر من سنة والشروط التى تفرضونها سلفا هى بحد ذاتها تعطيل مبطن وتضييع الاستحقاق الرئاسى".
>وقال إن نصرالله أراد ان يظهر امام التيار الوطنى الحر "تيار عون" إنه لايستطيع أن يضغط على حلفائه كى ينتخبوا النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

واعتبر أن نصرالله لا يقيم أى معيار للدستور وهو بكلامه إنما يريد إفهام اللبنانيين أن ينسوا الديمقراطية فى لبنان وما لم يضمن اسم مرشحه وحده فى صندوقة الاقتراع فهو مستمر بالتعطيل.


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