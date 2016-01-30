عزيزتى حواء.. اضطرابات النوم تعرضك للإصابة بالسكر من النوع الثانى

اضطرابات النوم من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، خاصة النساء اللاتى لديهن مشاكل فى النوم فهن يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكر من النوم الثانى.

ويقول موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن النساء اللاتى يعانين من صعوبة فى النوم أو الشخير المتكرر وتوقف التنفس أثناء النوم، معرضين لخطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.. وكشفت دراسة عن أن 47% من النساء معرضات لخطر الإصابة باضطرابات النوم.

وقال لى يانغ الباحث فى كلية هارفارد للصحة العامة بالولايات المتحدة إن المصابين بارتفاع ضغط الدم وأعراض الاكتئاب أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب النوم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النوم الجيد، له أهمية كبيرة فى منع الإصابة بالسكر "النوع الثانى"، من الذين يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بهذا المرض.

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