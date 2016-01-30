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شوبير: الأهلى يقترب من التعاقد مع المدرب الألمانى "فيليكس ماجات"

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شوبير: الأهلى يقترب من التعاقد مع المدرب الألمانى "فيليكس ماجات" شوبير: الأهلى يقترب من التعاقد مع المدرب الألمانى "فيليكس ماجات"
قال الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب المصرى السابق، إن النادى الأهلى يقترب بشدة من التعاقد مع المدرب الألمانى فيليكس ماجات.

وكتب شوبير فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، "فيلكس ماجات اقوي المرشحين وفي حاله اعتذاره سيكون البديل شوستر لتدريب الاهلي المصري"، مضيفاً "خاص و عاجل - الأهلي يعود للمدرسه الألمانية من جديد ويقترب بشدة من التعاقد مع المدرب الألماني فيليكس ماجات".

وتابع "من المنتظر أن يصل ماجات إلي القاهره يوم الثلاثاء أو الاربعاء المقبل وفي حاله تعثر المفاوضات سيكون البديل هو الألماني برند شوستر، وفي كل الأحوال سيتم الإعلان عن أسم المدرب الجديد قبل نهاية الأسبوع وكلا المدربين له اسم وتاريخ كبير حيث سبق ودربوا العديد من الفرق الكبري".


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