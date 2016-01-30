"محمود بكر" يتصدر تويتر..ومغردون:هزرنا معاك كتير وحان وقت الدعاء

ظهر هاشتاج "محمود بكر" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، بعد تدهور الحالة الصحية للمعلق الرياضى الشهير، ونلقه إلى العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة فى الإسكندرية.

وضم الهاشتاج دعوات مشجعى كرة القدم لـ"فاكهة التعليق الكروى"، معبرين عن تمنياتهم له بالشفاء على الرغم من تداول كلماته وتعليقاته كمادة ساخرة فى وقت سابق، إذ عكست تغريدات محبيه تقديرهم له ودعواتهم بالشفاء.

وجاءت أبرز تغريدات رواد الموقع عبر هاشتاج "محمود بكر"، كالتالى "ياريت تدعوا لكابتن محمود بكر ان ربنا يشفيه و يقومه بالسلامة يا جماعة"، و"بوست فى حب كابتن محمود بكر..هزرنا معاك كتير وحان وقت الدعاء اللهم فى هذه الساعة اشفيه واشفى كل مريض يارب العالمين، رجاء الدعوات"، و"سواء كنت مصرى ام غير مصرى بتحبه مبتحبوش لازم كلنا ندعى لكابتن محمود بكر بالشفاء"، و"يارب اشفى فاكهة التعليق فى مصر وقومه بالسلامة محمود بكر"، و "يارب اشفى محمود بكر"، و"حد يقولى عايز تقول ايه لكابتن محمود بكر..اقوله انا ايه بقى..الف سلامة عليك يا كابتن محمود والله وحشتنا و بجد سبت فراغ كبير أوى".

وتابعت التغريدات "كابتن محمود بكر ربنا يشفيه ويعافيه ويشفى كل مريض"، و"محمود بكر ألف مليون سلامة عليك يا عبقرى التعليق والله من القلائل المحترمين فى الوسط الرياضى ربنا يشفيه ويعافيه يارب ان شاء الله"، و"ربنا يشفى كابتن محمود بكر ويخفف عنه وعدالة السماء بتاعة ستاد باليرمو تنزل عليه مطرح ماهو موجود"، و"ألف سلامة على صحة سفير محطة سيدى جابر بالوسط الرياضى وناظر مدرسة التلقائية عمنا وعمهم كابتن محمود بكر"، و"الكابتن محمود بكر فى حالة صحية حرجة .. نتمنى له الشفاء العاجل للمعلق الكبير، دعواتكم"، و"كابتن محمود بكر اتنقل للمستشفى لتدهور حالته الصحية..ربنا يشفيك يا كابتن يا جميل"، و"ربنا يشفى كابتن محمود بكر ، الواحد فعلاً حزين عليه".

- نقل محمود بكر إلى العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية



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