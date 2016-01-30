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بالمستندات .. مواطن بالشرقية يشكو من تصدع منزله بسبب برج سكنى مخالف

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بالمستندات .. مواطن بالشرقية يشكو من تصدع منزله بسبب برج سكنى مخالف بالمستندات .. مواطن بالشرقية يشكو من تصدع منزله بسبب برج سكنى مخالف
تقدم مواطن من مدينة الزقازيق، بشكوى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لتضرره من تصدع منزله بسبب تعلية برج سكنى ملاصق له بأدوار مخالفة بمنطقة القومية، مناشد المحافظ بالتدخل وإنقاذ منزله.

وقال فى نص الشكوى للمواطن ويدعى "رأفت أنور عبدالرؤف " أغثنا يا سيادة المحافظ حيث يوجد برج مجاور لنا حدث به ميول مما تسبب فى أحداث تصدعات فى العقار الخاص الذى نسكن به، وذلك نتيجة لارتفاع تلك العقار المكون من 12 طبقا".

و أضاف الشاكى لليوم السابع، أن البرج السكنى حاصل على تراخيص للبدورم والثلاثة طوابق الأولى بينما الـ9 طوابق الاخرى أنشئت بالمخالفة، وصدر لهم قرارات إزالة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شهدت كارثة انسانية قبل اسبوعين، حيث كان انهار عقار مكون من 6 طوابق، بمدينة منيا القمح اسفر عن مصرع 9 ضحايا من عائلة واحدة معظمهم من الاطفال، نتيجة اعمال حفر لبرج سكنى وقيام صاحب المنزل المنهار بناء دورين مخالفين

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