140 موظف سرى لمراقبة العاملين بالمحليات والقطاعات الخدمية فى الفيوم

كشف المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عن تكليفه 140 موظفاً سرياً لمراقبة جميع الموظفين فى الديوان العام والمدن والمراكز والمديريات الخدمية والجماهيرية على مستوى المحافظة لمراقبة ورصد مخالفات الموظفين بالصوت والصورة.

وأضاف مكرم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموظفين السريين ساهموا فى كشف مخالفات عديدة للموظفين فى القطاعات المختلفة، خاصة فى الصحة والوحدات المحلية والتربية والتعليم.

وأوضح مكرم أنه تم إحالة قرابة 400 موظف وقيادى للتحقيق فى الشئون القانونية والنيابة الإدارية من بينهم 254 موظف فى مدينة الفيوم للتحقيق والجزاءات لتقاعسهم فى العمل والإهمال بالإضافة إلى إحالة 40 طبيباً للنيابة الإدارية و8 مديرى شئون العاملين فى المستشفات أيضاً بسبب مخالفاتهم الإدارية والمالية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يتلقى تقارير الموظفين يومياً ويتم فحصها بدقة وعرضها بشكل شهرى على المجلس التنفيذى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، والتى يتم بناء عليها حركة التنقلات والتغييرات والجزاءات للموظفين المقصرين.