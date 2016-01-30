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اليوم.. نظر معارضة المطربة بوسى على حكم حبسها فى قضية شيكات بدون رصيد

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اليوم.. نظر معارضة المطربة بوسى على حكم حبسها فى قضية شيكات بدون رصيد اليوم.. نظر معارضة المطربة بوسى على حكم حبسها فى قضية شيكات بدون رصيد
تنظر، اليوم السبت، محكمة جنح الهرم، المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى على حكم حبسها، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح الهرم قد قضت بحبس ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وكان المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله بمبلغ مالى قدره مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة ودياً بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى لمقاضتها.

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