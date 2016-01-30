Mark Zuckerberg أصبح الرابع ثراء في أمريكا والسادس في العالم بيوم واحد

قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لفيس بوك Mark Zuckerberg يوم أمس الخميس الى أكثر من 4 مليارات و850 مليون دولار دفعة واحدة وبدقائق معدودة، فأصبح بالترتيب الرابع ثراء في الولايات المتحدة، والسادس بالعالم، بثروة تراكمت طوال 6 سنوات بواقع 14 ألف دولار بالدقيقة بلا توقف، مع أن عمره بالكاد 32 عاماً. هذا ما نشرته مجلةForbes الاقتصادية الأميركية عن معلومات جديدة عن ثروة Zuckerberg المليارية، و أضافت أنه لم يسبق لإنسان أن حققه بالتاريخ، إلا الرئيس التنفيذي لفيس بوك هذا.

ارتفعت الأسهم التي يملكها زوكربيرغ فيFacebook المحتفل بعد أسبوع بمرور 12 سنة على تأسيسه، الى 15.5 % يوم الخميس في تعاملات البورصة، فأصبحت قيمة فيس بوك السوقية 308 مليارات و600 مليون دولار، منها 46 مليارا و250 مليونا هي ثروة Mark.

لو استمرت ثروة الشاب المولود في1984 بمدينة Plains White في ولاية نيويورك، تتضخم كما الآن، فبسهولة سيمتلك 100 مليار بعد 5 أعوام، فقد كانت ثروته مليارين حين ظهر اسمه لأول مرة في 2009 بلائحة Forbes عن أغنى 400 بأمريكا، وزادت 44 في 6 سنوات، أي 7 مليارات و333 مليون بالعام، وبالشهر 611 مليونا، أو ما يزيد عن 20 باليوم، أو 833 ألفا بالساعة طوال 6 سنوات بلا توقف، أي 14 ألفا بالدقيقة حتى وهو نائم. أما إيراد Zuckerberg فكان بالثانية 232 دولارا، تسدد احتياجات عائلة فقيرة، ربما لأسبوع على الأقل.

وكان Mark قد شارك متتبعيه عدة صور من أحلى لحظات طفلته منذ ولادتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وكان قد أحدث ضجة لحظة رحّب وزوجته Priscilla بقدوم طفلتهما الأولى إلى العالم، برسالة على فيس بوك تحت عنوان "رسالة إلى ابنتنا"، تعهدا فيها بالتبرّع بـ 99٪ من أسهم فيس بوك الخاصة بهما للمؤسسات الخيرية الجديدة ، أي 45 مليار دولار، كما نصّت الرسالة.

مارك زوكربيرج يتنازل عن 99 % من أسهم فيس بوك احتفالاً بمولودته