مفاجأة صادمة:المحكمة تبرىء ساروهان هونيل من تهمة ضربه صديقته وأسرار تكشف للمرة الأولى

هبط قرار المحكمة التركية كقنبلة على الحبيبة السابقة للممثل التركي ساروهان هونيل الصحفية التركية إيدا سونميز التي ادعت تعرضها للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل حبيبها السابق الممثل ساروهان هونيل الشهير بالأسمر، حيث شهدت بأنه خلال علاقتها القصيرة به التي لم تتجاوز الـ 6 أشهر، أنها تعرضت للعنف الجسدي منه خمس مرات متتالية، كان آخرها ما تعرضت له من ضرب مبرح نتيجة غيرته الشديدة عليها،واتهمته بالعنف.

وجاء قرار المحكمة لصالح ساروهان هونيل ،حيث أصدرت المحكمة قرار حماية لها مدته 6 أشهر فقط يمنع فيها ساروهان هونيل من مقابلتها أو الإقتراب من منزلها أو التعرض لها . وكان هذا القرار مفاجئاً وغير متوقع من قبل إيدا سونميز التي كانت تأمل بصدور قرار حبس من 6 أشهر إلى 7 سنوات. وبالغت الصحافة ونشرت أنه قد يحبس 17 عاماً. لكن الحكم جاء دون كل التوقعات السابقة. ولا بد أن القرار سيغضب الجمعيات النسائية التركية المساندة لإيدا سونميز ولكل النساء التركيات المعنفات اللواتي لا تنصفهنّ أحكام القوانين التركية المخففة.

وبالرغم من أن ساروهان هونيل لن يحبس، إلا أنه قرار يدينه معنوياً ولا يبرئه. وجاء بعد إقرار المحكمة والمدعي العام تهمة الإعتداء من قبله على حبيبته السابقة الصحفية التركية المعروفة إيدا سونميز التي ادعت أن ساروهان انهال عليها من غيرته بالسباب والركل والضرب بعد رؤيته صورتها مع الرياضي باسكال نوما في حسابها الشخصي بموقع "إنستقرام".

وكان ساروهان هونيل عند التحقيق معه قد نفى تهمة ضربه لحبيبته السابقة الصحفية إيدا سونميز واتهمها بالإفتراء عليه مع عدد من أصدقائها الصحفيين الخبثاء إثر اتخاذه قرار الإنفصال عنها بعد علاقته العاطفية بها التي استمرت 6 أشهر فقط حيث تعرف عليها في منتصف عام 2015 ، عندما قامت بإجراء مقابلة صحفية معه. وبدأت علاقته بها من ذاك اليوم،ولكنه فوجىء بأنها صاحبة شخصية غيورة ومصابة بجنون العظمة فافترق عنها. وجاءت إلى منزله في الصباح لتهدده وتتوعده لأنه رفض الإستمرار معها، ورفض أن يكون ضحية خيالها المريض،وهو واثق من عدل القضاء التركي. وأصرّ على إنه بريء من التهمة،وأنه يحترم المرأة ولا يمكن أن يسيء لها بالصورة التي تدعيها حبيبته السابقة إيدا سونميز.

من محرم ساروهان هونيل؟

محرم ساروهان هونيل، المولود 7 يناير 1970 من أم عراقية تعود أصولها إلى بغداد وأتت تركيا عروساً، وأب تركي،له شقيقة شهيرة في عالم الفن تصغره بسبع سنوات هي مغنية البوب التركية آصلي هونيل. درس إدارة الأعمال في جامعة مرمرة لكنه لم يستمر فيها واختار المضي في عالم التمثيل.

تزوج مرة واحدة من السيناريست سيرغين أكياز عام 2003 وتطلقا رسمياً عام 2010،وبعد عامين من طلاقهما كتبت له نص مسلسله الأخير "إعرف زماني" المعروف عربياً باسم "الوجه الآخر" عام 2012 ولم يحقق العمل نجاحاً كبيراً فاكتفى منتجه بموسم واحد منه.

اشتهرت له أعمال كثيرة من أهمها "العصفور الصغير"،و"تمضي الأيام"،وعمله الأخير في الموسم الرابع من "الوردة السوداء" المعروف عربيا باسم "ورد وشوك" مع الممثلة التركية أوجي أوسلو يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ،ولم تتأثر شعبية المسلسل بقضيته الأخيرة إطلاقاً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي