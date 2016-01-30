نورث ويست "مهووسة" بشخصيات "ديزني".. هنا الدليل

نشرت النجمة العالمية كيم كردشيان عبر صفحتها الخاصة على انستقرام، صورة لابنتها نورث ويست في غرفة الملابس الخاصة بها وسط الألعاب التي تظهر بشكل واضح هوسها بشخصيات "ديزني".

كردشيان البالغة من العمر 35 عاماً، والتي انجبت منذ اشهر قليلة طفلها الثاني من زوجها مغني الراب كانيي ويست، نشرت الصورة مساء الخميس، وعلقت قائلة: "ستكون ليلة طويلة".

ويست ابنة السنتين، بدت وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون يشبه أميرات "ديزني"، وعلى رأسها "بوند Minnie mouse" الشهير، الذي تعتمده أغلب الفتيات.

وذكرت صحيفة People ان المولود الجديد Saint الذي اتم اسبوعه السابع، يشبه شقيقته نورث كثيراً، لكن لا يمكن أن نرى هذا الأمر لأن كيم لم تنشر حتى الساعة اي صورة لطفلها، لنرى شكله او مدى الشبه بينه وبين اخته.

يشار الى أن نورث ويست احتفلت العام الماضي بعيد ميلادها مع العائلة والأقارب والاصدقاء في ديزني لاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.