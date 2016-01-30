"مصر التنمية وآفاق الغد" بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

أعلنت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن المجمع سوف ينظم على مدى يومين ابتداء من صباح الاثنين القادم حلقة نقاشية تحت عنوان مصر التنمية وآفاق الغد وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع بمشاركة ممثلى الأجهزة الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية والأحزاب والشباب وجامعة قناة السويس وإعلاميين وبحضور احمد لطفى مدير عام الضرائب العقارية.

وأشارت مدير عام المجمع الإعلامى إلى أن الحلقة النقاشية تتضمن حوار حول قانون الضرائب العقارية ماله وماعليه والايجابيات والسلبيات المتعلقة بالقانون 117 لعام 2014 والخاص بتعديلات قانون الضرائب على العقارات المبنية التى تثير لغطا كبيرا بين المواطنين.

وأضافت اندراوس أن اليوم الثانى الثلاثاء يستضيف المجمع الاعلامى والخبير الاقتصادى ورئيس مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار وحوار حول الاقتصاد المصرى والظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها مصر وتكاتف الجميع للنهوض بالاقتصاد ومقومات العدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقها ومواجهة مشكلة البطالة ويعد اللقاء سماح محمد عبده إخصائى الإعلام بالمجمع.