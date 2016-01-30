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"بيطرى البحيرة": تحصين 50 ألف رأس ماشية مجاناً لمواجهة الحمى القلاعية

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"بيطرى البحيرة": تحصين 50 ألف رأس ماشية مجاناً لمواجهة الحمى القلاعية "بيطرى البحيرة": تحصين 50 ألف رأس ماشية مجاناً لمواجهة الحمى القلاعية
أكد الدكتور جاد الله الخولى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تحصين أكثر من 50 ألف رأس ماشية بشكل مجانى ضد فيروس الحمى القلاعية، وذلك لمواجهة انتشار هذا المرض الذى يهدد الثروة الحيوانية، خاصة بمراكز المحمودية ورشيد والدلنجات .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للقضاء على أى بؤر مصابة بالمرض، خاصة بمركز المحمودية، ومنها إغلاق سوق المواشى بقرية منية السعيد لمدة شهر لتطهيره بشكل تام ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطهير سوق الماشية بقرية منية السعيد للمرة الثالثة لضمان خلو السوق من أى فيروس .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم الدفع بعدة لجان بيطرية من أجل تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المستهدفة، لافتاً إلى الانتهاء من تحصين الماشية بمركزى رشيد والدلنجات، مشيراً إلى رصد لجان المتابعة نفوق 21 رأس ماشية حتى الآن بقرى مركز المحمودية، وإصابة 83 حالة أخرى جارى علاجها.

وكان مركز المحمودية بالبحيرة قد شهد حالة من الذعر بين الأهالى بعد نفوق عدد من المواشى بشكل مفاجئ بسبب إصابتها بفيروس الحمى القلاعية، وأكد الأهالى على معانتهم الشديدة بعد نفوق هذه المواشى نظراً لاعتمادهم الأساسى عليها كمصدر لدخلهم ومعيشتهم.

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