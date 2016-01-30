نجل المعلق الكبير: محمود بكر في حالة سيئة جدا.. ونناشد رئيس الجمهورية

قال أحمد نجل المعلق الرياضي الكبير محمود بكر إن والده في حالة سيئة للغاية، واصفا وضعه بأنه "بين يدي الله".

ويعاني كابتن محمود بكر أحد أيقونات الكرة المصرية والنادي الأوليمبي السكندري من مرض في القلب.

وناشد أحمد محمود بكر عبر قناة الحياة رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع بنقل المعلق الرياضي الأبرز في الكرة المصرية حاليا إلى المركز الطبي العالمي.

وصرح "أسف، لكني أناشد وزارة الدفاع بالدخل ورئيس الجمهورية لأن الحالة سيئة للغاية".

وتابع "أعتذر عن سوء حالتي وعدم قدرتي على التحدث، لكن الحالة الآن بين يدي الله ونحتاج لتدخل عاجل وسريع".

محمود بكر فاز بالدوري المصري مع الأوليمبي، ومن أشهر المعلقين المرتبط في أذهان الجماهير بعبارة "عدالة السماء تهبط على استاد باليرمو".