ضبط مستودع مخالف تديره عمالة وافدة بحائل

داهمت صحة بيئة حائل ضمن حملاتها مستودعاً يقوم بخلط وتركيب وتعبئة بعض أنواع العطور ويجمع بعض الأخشاب ليضع عليها عطورا، وتباع على أنها عود أصلي ووجود مواد خام وزيوت مجهولة المصدر، بالإضافة للعثور على عشر علب معبئة ببول آدمي لم يتبين حتى الآن الهدف من وجودها.

وفور ضبط التجاوزات تم استدعاء مأموري ضبط من فرع وزارة التجارة، ومندوب من الدفاع المدني والدوريات الأمنية للتحقيق مع العمالة لمعرفة سبب وجود البول بالمستودع، كما حررت بلدية وسط المدينة محضرا مشتركا مع مندوبين من وزارة التجارة، وتم إغلاق المستودع وتسليم العمالة للدوريات الأمنية للتحقيق معهم، بينما تولت البلدية تحرير مخالفات مشددة تنوعت بين وجود بول آدمي بالمستودع وفتح مستودع بشكل مخالف ومكان خلط وتعبئة العطور والبخور والمخمرية بدون ترخيص، ووجود مواد أولية مجهولة المصدر ومخالفة المبنى للشروط الصحية الخاصة بالمستودعات.

فيما أكد مدير إدارة الإعلام بأمانة المنطقة سعد الثويني أن فرق الرقابة للبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ ومحلات للوجبات السريعة، ومعامل الحلويات والمستودعات وكل ما يتعلق بالصحة العامة ومتابعة تنفيذ كافة الشروط الصحية المتعلقة بالصحة العامة، ولن يتم التهاون مع أي مخالف في ذلك.