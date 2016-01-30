د. السند: الحادث الإجرامي اعتداء سافر يخدم أعداء الإسلام ومن يريدون النيل منه

ندد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، بالعمل الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة عند أحد المساجد بمحافظة الأحساء، ونتج عنه قتل وإصابة عدد من المصلين.

وقال "إن ما حصل عدوان وبغي وجرم عظيم وقتل بغير حق للأنفس المعصومة التي حرم الله قتلها، بل وجعله من كبائر الذنوب قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)، مبيناً أن الحادث الإجرامي اعتداء سافر يخدم أعداء الإسلام ومن يريدون النيل منه وتشويهه بأعمالهم الشنيعة وجرائمهم النكراء، موضحاً أن هذا العمل ليس من الإسلام في شيء وإنما هو إجرام تأباه الشريعة وتنكره الفطر السوية، وترده العقول السليمة.

وأضاف د. السند بإن تكرار استهداف المساجد ومحاولة تفريق هذا المجتمع من خلال زرع الفتن واستهداف المصلين الآمنين، أمر منكر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، مشيداً باهتمام هذه الدولة المباركة بترسيخ الأمن وتوطيده وذلك من خلال تتبع الإرهابيين واستئصال شأفتهم وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم دون هوادة، مبيناً أن هذه البلاد ستظل –بإذن الله- صامدة وقوية بالله أولاً، ثم بولاة أمرها الذين يحكمون الشريعة ويحققون العدل، وبإخلاص المواطنين والتفافهم حول ولاة أمرهم وسعيهم إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وكل ما يخل بأمن هذا الوطن واستقراره، مشيداً بيقظة رجال الأمن وحرصهم وتمكنهم من الحيلولة دون تمكن الإرهابيين من دخول المسجد.

ودعا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، وأن يديمهم ذخراً لهذه البلاد.