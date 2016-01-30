أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الصقيه يكرم المتفوقين بمدارس مكتب قرطبة

Google+ Print
الصقيه يكرم المتفوقين بمدارس مكتب قرطبة الصقيه يكرم المتفوقين بمدارس مكتب قرطبة

    كرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض فهد الصقيه الطلاب المتفوقين من المدارس التابعة لمكتب التعليم بقرطبة الأربعاء بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وقدم مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني شكره لراعي الحفل ولشعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب على استمرارية برنامج تفوق للعام الرابع على التوالي، مقدما التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم وللهيئة التعليمية ولقادة المدارس.

كما أثنى مساعد مدير تعليم الرياض الأستاذ فهد الصقيه على الحفل وأن مثل هذا التكريم يأتي دافعا للجميع على بذل الجهد واستمرار التفوق.

بعدها توالت فقرات الحفل، وتكريم الطلاب المتفوقين والتقطت الصور التذكارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية