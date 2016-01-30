الصقيه يكرم المتفوقين بمدارس مكتب قرطبة

كرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض فهد الصقيه الطلاب المتفوقين من المدارس التابعة لمكتب التعليم بقرطبة الأربعاء بمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وقدم مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني شكره لراعي الحفل ولشعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب على استمرارية برنامج تفوق للعام الرابع على التوالي، مقدما التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم وللهيئة التعليمية ولقادة المدارس.

كما أثنى مساعد مدير تعليم الرياض الأستاذ فهد الصقيه على الحفل وأن مثل هذا التكريم يأتي دافعا للجميع على بذل الجهد واستمرار التفوق.

بعدها توالت فقرات الحفل، وتكريم الطلاب المتفوقين والتقطت الصور التذكارية.