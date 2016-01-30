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مطبخ يخزن بقايا الذبائح في شقة سكنية بالطائف

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مطبخ يخزن بقايا الذبائح في شقة سكنية بالطائف مطبخ يخزن بقايا الذبائح في شقة سكنية بالطائف

    أتلفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة، أكثر من 1000 كيلو جرام من بقايا اللحوم والشحوم مجهولة المصدر، والمخزنة بإحدى الشقق السكنية المجاورة لمطبخ، واتضح أن الشقة تتبع للمطبخ الذي تم إغلاقه على الفور.

وتابع أمين الطائف م. محمد المخرج، نتائج وقوف مراجعي بلدية شرق الطائف والإدارة العامة لصحة البيئة، نظراً لأن المخالفات المضبوطة تمس صحة المستهلك بشكل مباشر، في ظل مخالفات متمثلة في استغلال موقع غير مرخص، وغير نظامي ومختفي عن أعين المراقبين في تخزين بقايا اللحوم والشحوم غير المعروفة المصدر.

وشملت بقايا ذبائح وبقايا لحوم مطبوخة وقديمة، ومخلفات الذبائح ومخلفاتها، مع ضبط كميات كبيرة من الخبز الجاف، وأوان وقدور تالفة وغير صالحة للاستخدام أصابها الصدأ، وتطبق الأمانة في مثل هذه التجاوزات الحد الأعلى من الغرامات لردع من تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلك.

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