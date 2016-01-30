جنودنا البواسل يقتلون 47 حوثياً حاولوا التسلل

سطر رجال القوات المسلحة السعودية ملحمة بطولية فريدة أثبتت ما يتمتع به الجندي السعودي من شجاعة وكفاءة كبيرة ورغبة صادقة للدفاع عن كل شبر من تراب وطنه.

فقد تصدى رجال القوات السعودية لمجموعة من العناصر الحوثية والمخلوع صالح حاولت التسلل لجبل الدود الحدودي شرق الخوبة وكبدتها حوالي 47 قتيلاً.

وقالت مصادر خاصة ل»الرياض» ان مجاميع كبيرة حاولت بعد ظهر الخميس التسلل داخل الاراضي السعودية ولكن القوات البرية السعودية وبمشاركة طيران الاباتشي والمدفعية كانت لها بالمرصاد وكبدتها خسائر كبير رجحتها المصادر بأكثر من 47 قتيلاً وعدد من المصابين.

من ناحية ثانية صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1437ه تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بقطاع الحرث بمنطقة جازان لقذائف عسكرية وإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد الجندي بحرس الحدود خالد بن محمد شبيلي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.