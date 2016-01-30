تفعيل التعاون بين الدفاع المدني و«سباهي» لمكافحة حرائق المنشآت الصحية

اتفق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والمديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز التفاعل بينهما، وبحث إمكانية استفادة (سباهي) من خبراء الدفاع المدني في مجال معايير مكافحة الحرائق والسيطرة عليها وتفعيل حصول جميع المنشآت الصحية بما فيها المنشآت الحكومية على رخصة الدفاع المدني أثناء وضع التصاميم الهندسية وقبل البدء بمرحلة التشغيل.

وفي إطار جهود (سباهي) لتفعيل شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص عقد د. سالم بن عبدالله الوهابي، المدير العام ل(سباهي)، اجتماعاً مع اللواء عبدالله بن أحمد الشغيثري، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة في مقر الدفاع المدني بمدينة الرياض مؤخرا بحضور عدد من كبار الضباط من مديري الإدارات والمختصين في مجال سلامة المنشآت.

وقدم الوهابي تعريفاً بأدوار (سباهي) في وضع المعايير الخاصة باعتماد المنشآت الصحية والمتطلبات الخاصة بسلامة المباني، وما يتعلق بتوافر أنظمة الكشف عن الحريق وإخماده وأنظمة الغازات الطبية والسلامة الإشعاعية. كما عرض نسخة من المعايير الوطنية للمستشفيات وأخرى للمعايير الوطنية للمختبرات وبنوك الدم والتي بدأ العمل بها ابتداء من يناير لهذا العام 2016م.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك في المستقبل بين الدفاع المدني و(سباهي) في جميع ما يتعلق بسلامة مباني المنشآت الصحية، والتعاون في مجال الإعلام والتوعية الصحية والاستفادة من خبرة الطرفين في هذا الشأن.