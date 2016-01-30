وزير العمل لمتدربين سعوديين: وطنكم يفخر بكم وينتظر مساهمتكم

قدم وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، للسعوديين المتدربين في مجال صيانة الطائرات، كافة سبل الدعم لتنمية مهاراتهم المهنية والمعرفية لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وقال الوزير للشباب السعودي خلال زيارته لهم الخميس يرافقه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد، اثناء تدربهم في الكلية الاسترالية لعلوم الطيران (إحدى كليات التميز) التابعة للمؤسسة في الرياض "ننتظر منكم المساهمة في خدمة وطنكم ومجتمعكم، وان تكونوا فاعلين ومنتجين كزملائكم في القطاعات الاخرى وسنقدم لكم كل الدعم لتتسلموا مهامكم واماكنكم في سوق العمل".

وخلال الزيارة قدم محافظ المؤسسة شرحاً عن مراحل البرامج والدورات التدريبية التي يتلقاها المتدربين في الكلية، مبيناً أن عدد الشباب الملتحقين بالكلية يتجاوز الف متدرب.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي للكلية الاسترالية لعلوم الطيران كولين جاميسون، عرضاً عن المراحل الدراسية والبرامج التدريبية الدقيقة في صناعة الطيران، لافتاً إلى ضرورة اجتياز المتدرب للغة الإنجليزية في المرحلة الأولى من البرنامج، على أن يلحقها في المرحلة التالية ممارسات نظرية وتطبيقية في ميكانيكا الطائرات وبرمجتها، فيما تكتمل مسارات البرنامج في المرحلة الثالثة والنهائية من البرنامج.

وقال جاميسون أمام وزير العمل، أن البرامج المطبقة في الكلية تحاكي أفضل الممارسات العالمية في علوم صناعة الطيران، من واقع التطبيق الميداني على الأرض، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والكوادر العالمية في مثل هذا النوع من التخصص.

وتجول الوزير على القاعات الدراسية والتدريبية في الكلية، إذ أكد خلال جولته على ضرورة إعداد شباب فاعلين ومتمكنين في كافة الصناعات والأنشطة، في حين جاذب معاليه المتدربين أطراف الحديث مع الشباب واستمع إلى نوعية التدريب الذي يتلقونه في الكلية، مؤكداً لهم فخر الوطن وبزملائهم في القطاعات الاخرى.

كما شاهد الدكتور الحقباني خلال زيارته، نماذج للطائرات التي يتدرب هؤلاء الشباب على صيانتها والتطبيق العملي عليها في المرحلة الثانية من البرنامج.

ووقف الوزير على القاعات التدريبية للكلية، حيث استمع لشرح من القائمين على البرنامج، وتجول في قاعات التدريب التي تضم أجهزة ومعدات اساسية في صناعة الطيران.