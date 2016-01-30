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بالصور.. الثلوج تكسو جبال سانت كاترين بعد وصول درجة الحرارة لـ4 تحت الصفر

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بالصور.. الثلوج تكسو جبال سانت كاترين بعد وصول درجة الحرارة لـ4 تحت الصفر بالصور.. الثلوج تكسو جبال سانت كاترين بعد وصول درجة الحرارة لـ4 تحت الصفر
شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال التى اكتست باللون الأبيض، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر.

وكونت عوامل التعرية مجموعة بلورات ثلج طبيعية فوق جبال كاترين، ما شجع سكان المنطقة على تدشين مبادرة "تعالوا شوفوا سويسرا " لتنشيط ودعم السياحة.

وقال المهندس السيد عبد الصادق، رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" إن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الصقيع التى تضرب المدينة، وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات. وأضاف أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية عواصف ثلجية قد تعوق حركة المواطنين.

الثلوج تكسو جبال سيناء (1)

الثلوج تكسو جبال سيناء (2)

الثلوج تكسو جبال سيناء (3)

الثلوج تكسو جبال سيناء (4)
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مصر 365

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