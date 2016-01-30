وفاة 4 أشخاص عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالمنوفية

قررت نيابة السادات برئاسة المستشار أحمد العنانى رئيس النيابة، تشريح 4 أفراد من أسرة واحد بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، لقوا مصرعهم بالتسمم عقب تناول وجبة غذائية فاسدة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ، تلقى إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هئية الإسعاف بمحافظة المنوفية، بمصرع كل من رضا محمد الضوى44 عاما، وزوجته جيهان جعفر 42 عاما، وأبنائهم "محمد"11 عام و"سيف" 10 أعوام، كما تم نقل إبنهم الثالث علاء لمستشفي الجامعة، عقب تناولهم وجبة فى منزلهم بمدينة السادات.