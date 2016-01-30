اليوم.. استئناف محاكمة 6 فتايات متهمين بممارسة الدعارة مع خليجين بالهرم

تستأنف اليوم السبت محكمة جنح الهرم، جلسات محاكمة 6 ساقطات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع رجال أعمال خليجيين وإقامة حفلات جنس جماعية داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت حبسهن 15 يوماً للاتهامات سالفة الذكر، وكشفت التحقيقات، أن المتهمات اعتدن ممارسة الرذيلة مع رجال عرب وخليجيين، واتخذن شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام مكانا لمزاولة نشاطهن.

وأضافت التحقيقات، أن معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإعداد بعض الخليجيين والساقطات حفلات جنس جماعى داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام، وعليه صدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت من ضبط 6 ساقطات. وأنكرت المتهمات فى التحقيقات، ما نسب إليهن من اتهامات، إلا أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وكشفت أن الفتايات يتقاضين مبلغ 2000 جنيه مقابل الليلة الواحدة، نظير ممارسة الرذيلة، وفور انتهاء التحقيقات وورود التحريات والتحقيقات صدر قرار النيابة السابق بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح.