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من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

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من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

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#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون و دون تعب و السر هو
نهلة فوزي
صحة و جمال
منذ 33 دقيقة
0 تعليقات
رجيم
24 زيارة
من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو هي قصة جميلة حاربت فيها هذه المرأة الشحوم و و نجحت بامتياز دون تعب و دون ملل و دون لخضوع لرجيم قاسي و على مجلة رجيم نقاسم معكم التجربة الرائعة التي ستشجعكم و تجعلكم تعرفون ان خسارة الوزن و الشحوم ليس بالامر المستحيل .

سر فقدان 20كيلو في 3 اشهر

هو اتباع نظام السعرات الحرارية اي الكالوري  و قد حددت  الكالوري اليومي بين 1100 الى 1600 احيانا
سر تخلصها #من بروز

شرب كوبين #من الماء الساخن و ليس الدافئ على الريق

قبل اي وجبة تشرب كوبين ماء و كوب بعد الوجبة
تمارين رياضية

ساعة في الاسبوع رقص شرقي
تمارين يومية

تمرين السكوات

تمرين البطن

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