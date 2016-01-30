من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

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#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

نهلة فوزي

صحة و جمال

منذ 33 دقيقة

0 تعليقات

رجيم

24 زيارة

من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو

#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو هي قصة جميلة حاربت فيها هذه المرأة الشحوم و الدهون و نجحت بامتياز دون تعب و دون ملل و دون لخضوع لرجيم قاسي و على مجلة رجيم نقاسم معكم التجربة الرائعة التي ستشجعكم و تجعلكم تعرفون ان خسارة الوزن و الشحوم ليس بالامر المستحيل .

سر فقدان 20كيلو في 3 اشهر

هو اتباع نظام السعرات الحرارية اي الكالوري و قد حددت الكالوري اليومي بين 1100 الى 1600 احيانا

سر تخلصها #من بروز الكرش

شرب كوبين #من الماء الساخن و ليس الدافئ على الريق

قبل اي وجبة تشرب كوبين ماء و كوب بعد الوجبة

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