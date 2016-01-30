صور | عمة شهيد الدقهلية تشيع جثمانه بـ«حنة الأفراح»
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#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو
نهلة فوزي
صحة و جمال
منذ 33 دقيقة
0 تعليقات
رجيم
24 زيارة
من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو
من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو
#من 85 كيلو ل 65 كيلو في 3 اشهر فقدت 20كيلو دون رجيم و دون تعب و السر هو هي قصة جميلة حاربت فيها هذه المرأة الشحوم و الدهون و نجحت بامتياز دون تعب و دون ملل و دون لخضوع لرجيم قاسي و على مجلة رجيم نقاسم معكم التجربة الرائعة التي ستشجعكم و تجعلكم تعرفون ان خسارة الوزن و الشحوم ليس بالامر المستحيل .
سر فقدان 20كيلو في 3 اشهر
هو اتباع نظام السعرات الحرارية اي الكالوري و قد حددت الكالوري اليومي بين 1100 الى 1600 احيانا
سر تخلصها #من بروز الكرش
شرب كوبين #من الماء الساخن و ليس الدافئ على الريق
قبل اي وجبة تشرب كوبين ماء و كوب بعد الوجبة
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