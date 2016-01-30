مصادر بـ"الجماعة الإسلامية": مطالب للقيادات بالانفصال عن الإخوان

قالت مصادر بالجماعة الإسلامية، إن غالبية أعضاء الجماعة يطالبون قيادات بالانفصال عن جماعة الإخوان والخروج من تحالفها، مشيرة إلى أن هناك قناعة لدى قواعد الجماعة الإسلامية لديها قناعة بإن المظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان لن تفيد بشىء وليس لها جدوى.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الوضع اختلف خلال الفترة الحالية داخل الجماعة الإسلامية عن الفترة التى تلت 30 يونيو، حيث كان أغلب المنتمين للجماعة الإسلامية يطالبون بالاستمرار فى تحالف الإخوان أما الآن فيطالبون بالانسحاب من هذا التحالف.