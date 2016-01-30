مهاب مميش: تحميل وتفريغ 36806 ألف طن بضائع فى قناة السويس خلال ديسمبر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر ديسمبر الماضى تحميل وتفريغ كميات بضائع وصل إجمالها إلى 36806 ألف طن فى اتجاه الجنوب .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن مناطق التحميل جنوب قناة السويس شهدت تحميل 36806 ألف طن، حيث شهدت منطقة شرق جنوب شرق البحر المتوسط عبور 5618 ألف طن ومنطقة شمال البحر المتوسط 7516 ألف طن، وغرب جنوب غرب البحر المتوسط 4314 ألف طن، ومنطقة البحر الأسود شهدت تحميل 7112 ألف طن، ومنطقة شمال غرب أوروبا شهدت تحميل 8259 ألف طن، ومنطقة بحر البلطيق شهدت تحميل 799 ألف طن، وأمريكا تم تحميل 2295 ألف طن بضائع كما تم تحميل 893 ألف طن إلى مناطق أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن القناة من الجنوب شهدت أيضاً تفريغ 36806 ألف طن، حيث شهدت مناطق البحر الأحمر تفريغ 9799 ألف طن ومنطقة شرق أمريكا شهدت تفريغ 303 ألف طن وتفريغ 8088 ألف طن لمنطقة الخليج العربى، ومنطقة جنوب أفريقيا شهدت تفريغ 2620 ألف طن، أما جنوب شرق آسيا فشهدت تفريغ 10450 ألف طن، ومنطقة الشرق الأقصى 5465 ألف طن ومنطقة استراليا 83 ألف طن.