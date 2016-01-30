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انتحارى من داعش يقتل شخصين عند نقطة تفتيش فى عدن

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انتحارى من داعش يقتل شخصين عند نقطة تفتيش فى عدن انتحارى من داعش يقتل شخصين عند نقطة تفتيش فى عدن
قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون فى هجوم بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش للشرطة فى مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم الجمعة فى أحدث عملية لتنظيم داعش هناك.

وقال مسؤولون محليون وشهود إن الشرطة حاولت إيقاف السيارة لكنها لم تهدئ من سرعتها وانفجرت عند نقطة التفتيش فى حى كريتر التجارى بوسط عدن.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أدى الى سقوط قتيلين وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم لمستشفى محلى فى عدن.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث فى بيان نشر على الإنترنت. وذكر البيان أن اسم المهاجم هو أويس العدني.

وشن متشددون أمس الخميس هجوما بسيارة ملغومة أمام مقر إقامة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى عدن فقُتل ستة أشخاص على الأقل.
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