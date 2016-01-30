برج العقرب.. حظك اليوم السبت 30 يناير

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن هذه هى المرحلة التى ستجنى فيها كل النجاح بعد أشهر طويلة من التعب والعمل الكاد الذى قمت به فى الفترة الماضية، عليك فقط أن تستغل الفرص المتاحة أمامك لأن هذا هو الوقت الأفضل للقيام بكافة المشاريع التى كنت قد شعرت أها فشلت فى الماضى، فقط كن واثق من نفسك ولا تجعل الفرص تضيع هباء.>حاول أن تبحث الحب من جديد فى علاقتكما، تذكروا سوياً هذه الأيام التى كانت تجمعكما وكيف تغير شكل الحياة بينكما بهذه الطريقة الغريبة، الحديث والنقاش هو الطريق الأمثل لحل كل الأزمات التى تشعرون بها، كما أنها طريقة سحرية لجذب قلب الحبيب والتصالح معه، فهذا يشعره بالتقدير والحب من جانبك فحاول أن تفعل ذلك ولا تخسره تحت أى ظروف.>التأمل هو طريقك لكى تحرر نفسك من الهموم والضغوط النفسية التى تتعرض لها فى الفترة الماضية، لا تدع الانخراط فى العمل يأخذ من وقتك وصحتك الكثير، فقط عليك أن تهتم بعدد ساعات النوم المستحقة لكى يحصلك جسدك على الراحة، لأن هذا سيعرضه إلى الكثير من الأمراض فى المرحلة المقبلة أنت فى غنى عنها.>كوميديا الأحداث التى ستحدث اليوم ستقودك إلى التعرف على الكثير من الأمور غير المتضحة لك فى الفترة الماضية، كن هادئ وتعامل مع كل المستجدات التى ستحدث لك وتعامل معها بعقل شديد، كما أن جرعة الفكاهة التى ستحصل عليها ستجعلك أكثر هدوءاً وسعادة.