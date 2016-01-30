الطيران التركى يقصف مقرات حزب العمال الكردستانى شمالى العراق

قصف الطيران التركي، اليوم الجمعة، مقرات حزب العمال الكردستانى فى ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل شمالى العراق.

وقالت مصادر كردية إن الطائرات التركية تقصف مقرات وأهداف تابعة لحزب العمال الكردستانى بشكل متكرر فى مناطق كارشك وزيلك وميركرش وجبال زراريان، مشيرة إلى أن تركيا منذ نهاية يوليو الماضى تشن غارات على مقرات ومعسكرات تابعة لمقاتلى حزب العمال المتواجدين قرب الحدود التركية.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة من العربات المدرعة ودبابات تابعة لقوات "الحشد الشعبى" وصلت اليوم إلى جنوب محافظة كركوك شمالى العراق.

وأكد قائد شرطة داقوق اسو نوري، أن قوة كبيرة من الحشد مدعومة بثلاث دبابات وعربتين مدرعتين ومركبات عسكرية تحمل قوات خاصة وجرافة وصلت كركوك قادمة من كربلاء.

وقال نورى- فى تصريح صحفى مساء اليوم- إن قوات الشرطة باحدى نقاط التفتيش بداقوق سمحت بمرور القوة بناء على أوامر عسكرية ودخلت القوة إلى مدينة تازة وحدود قرية بشير تمهيدا للسيطرة على هذه المناطق ذات الأغلبية التركمانية الشيعية، التى يحتلها تنظيم داعش.

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