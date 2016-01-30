أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم السبت 30/1 /2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم السبت 30/1 /2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>على الصعيد المهنى يتميز مواليد برج "الأسد" بأن لديهم قدرة سريعة على التعلم والترقى فى الوظائف ، يستطيعون اكتساب الخبرات بسرعة كبيرة وعندهم حلول لكل مشكلة تقابلهم ، لا يتقبلون الهزيمة ويرون أن الصمود من الحلول الفعالة لكل مشكلة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:


>يتميز مواليد برج الأسد أن لديهم مقدرة على أخذ القرارات الصائبة ف المجال العاطفى فهم يتمتعون بأنهم يستطيعون الموازنة بين القلب والعقل ، لديهم حلول لجميع المشاكل التى قد يتعرضون لها، يحاول الشريك التقرب منك فى الفترة القادمة لإنهاء المشكلة التى حدثت مؤخرا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تحاول أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمضاعفات وهذا من الأمور الجيدة، حاول ممارسة الرياضة وتناول طعام صحى حتى تستطيع أن تقاوم الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرا ، الأجواء ملائمة للقيام بنزهة صغيرة فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>تتوقع لك الأبراج فترة من الهدوء النفسى بعد رحلة من الضغوط التى تعرضت لها لا تحاول أن تتعجل الأمور حتى لا تقع ف نفس الأخطاء مرة أخرى ، كن على يقين بأن الله قادر على تغيير الأمور بين عشية وضحاها ، كن إنسان مستبشر بالقادم حتى ترى الصعاب تزول سريعا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى