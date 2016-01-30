برج الأسد حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>على الصعيد المهنى يتميز مواليد برج "الأسد" بأن لديهم قدرة سريعة على التعلم والترقى فى الوظائف ، يستطيعون اكتساب الخبرات بسرعة كبيرة وعندهم حلول لكل مشكلة تقابلهم ، لا يتقبلون الهزيمة ويرون أن الصمود من الحلول الفعالة لكل مشكلة. برج الأسد على الصعيد العاطفي:

>يتميز مواليد برج الأسد أن لديهم مقدرة على أخذ القرارات الصائبة ف المجال العاطفى فهم يتمتعون بأنهم يستطيعون الموازنة بين القلب والعقل ، لديهم حلول لجميع المشاكل التى قد يتعرضون لها، يحاول الشريك التقرب منك فى الفترة القادمة لإنهاء المشكلة التى حدثت مؤخرا. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تحاول أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمضاعفات وهذا من الأمور الجيدة، حاول ممارسة الرياضة وتناول طعام صحى حتى تستطيع أن تقاوم الوعكة الصحية التى مررت بها مؤخرا ، الأجواء ملائمة للقيام بنزهة صغيرة فى الهواء الطلق. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>تتوقع لك الأبراج فترة من الهدوء النفسى بعد رحلة من الضغوط التى تعرضت لها لا تحاول أن تتعجل الأمور حتى لا تقع ف نفس الأخطاء مرة أخرى ، كن على يقين بأن الله قادر على تغيير الأمور بين عشية وضحاها ، كن إنسان مستبشر بالقادم حتى ترى الصعاب تزول سريعا

شبكةعيونالإخبارية

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