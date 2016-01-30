برج الدلو حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>يحاول مواليد برج الدلو دائما أن يثبتو لك من حولهم بأنهم على صواب فى جميع المواقف وهذا يجعلهم يستنزفون طاقتهم فى حوارات ليست مهمة بلا داعى، حاول أن تكون واثق من نفسك بشكل أكبر من ذلك ولا تجعل كلام الناس أكبر همك فهم لن يصمتو عن الانتقادات ولطن اعمالك هيا التى ستجعلك فى موضع صدق.>لا تحاول أن تتخلى عن حقك فأنت فى هذا الموقف لم تكن مخطئ وعليك تجنب التنازلات فهى من أكبر أسباب المشاكل فى حياتك أجعل لك موقف وحاول أن تصل إلى أهدافك منه، لا تحاول أن تكون الشخص الذى يعرف الأخر مفاتيح شخصيته فهذا مع بعض الأشخاص يتحول إلى نقطة ضعف وليست قوة.>لا تحاول أن تغافل عن أتباع تعليمات الطبيب، حالة الصحية مستقرة ولكن مزيد من العناية والرعاية سوف يتحقق نتائج مبهرة لا تجعل أحوالك الصحية على المحك أو أخر الأهتمامات.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التفوق فى مجال عملك فأنت أنسان مثابر وناجح تحاول أن تخرج من الأزمات بسهولة ، ستسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة وستسير الحياة فى الطريق الأفضل، ربما تتعرف على شخص جديد يكون سبب فى ترقيك فى عملك.