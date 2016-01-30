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برج الدلو حظك اليوم السبت 30/1 /2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 30/1 /2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 30/1 /2016

على الصعيد المهنى:


>يحاول مواليد برج الدلو دائما أن يثبتو لك من حولهم بأنهم على صواب فى جميع المواقف وهذا يجعلهم يستنزفون طاقتهم فى حوارات ليست مهمة بلا داعى، حاول أن تكون واثق من نفسك بشكل أكبر من ذلك ولا تجعل كلام الناس أكبر همك فهم لن يصمتو عن الانتقادات ولطن اعمالك هيا التى ستجعلك فى موضع صدق.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:


>لا تحاول أن تتخلى عن حقك فأنت فى هذا الموقف لم تكن مخطئ وعليك تجنب التنازلات فهى من أكبر أسباب المشاكل فى حياتك أجعل لك موقف وحاول أن تصل إلى أهدافك منه، لا تحاول أن تكون الشخص الذى يعرف الأخر مفاتيح شخصيته فهذا مع بعض الأشخاص يتحول إلى نقطة ضعف وليست قوة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>لا تحاول أن تغافل عن أتباع تعليمات الطبيب، حالة الصحية مستقرة ولكن مزيد من العناية والرعاية سوف يتحقق نتائج مبهرة لا تجعل أحوالك الصحية على المحك أو أخر الأهتمامات.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التفوق فى مجال عملك فأنت أنسان مثابر وناجح تحاول أن تخرج من الأزمات بسهولة ، ستسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة وستسير الحياة فى الطريق الأفضل، ربما تتعرف على شخص جديد يكون سبب فى ترقيك فى عملك.

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مصر 365

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