برج القوس حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>يتمتع مواليد برج القوس بالقدرة على وضع خطط فى مجال العمل لتطوير الأداء والسعى على تحفيز فريق العمل فدائما " القوس" يعرف أن قوة الأداء فى العمل تنبع من وحدة الفريق الواحد، اسعى أكثر إلى إخماد نيران الفتن فى محيط العمل فأنت قادر على فعل ذلك. برج القوس على الصعيد العاطفي:

>تعرض لبعض المشاكل العاطفية التى تستطيع تجاوزها بكل سهولة إذا تجاهلتها فهى صغيرة ولا تحتاج الالتفات إليها، حاول التقرب من الحبيب فهو يستحق منك ذلك و أكثر، الوقت مناسب أن تقوم برحلة صغيرة مع الشريك حتى يكون هناك مجال لحل المشاكل بطريقة مبتكرة. برج القوس على الصعيد الصحي:

>أنت تعلم جيدا أنك قمت بالكثير من الخطاء الصحية فى الفترة السابقة ، لماذا العند والاستمرار فى طريق سيودى بصحتك من سئ إلى أسوء ، حاول أن تقف مع نفسك وراجع حساباتك حتى تقف على أبواب الشفاء وسوف تعرف قيمة ما لديك من صحة فى الفترة القادمة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>تتوقع لك الأبراج أن يكون اليوم ملئ بالمفاجآت السارة التى ستعوضك حتما عن كثير من المواقف الصعبة التى مرت بك فى الفترات الماضية ، قدم الخير وستجده أمامك فأنت من الأشخاص التى تحب مساعدة الناس المحيطة بها.

شبكةعيونالإخبارية

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