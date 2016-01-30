أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم السبت 30/1 /2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم السبت 30/1 /2016 برج القوس حظك اليوم السبت 30/1 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>يتمتع مواليد برج القوس بالقدرة على وضع خطط فى مجال العمل لتطوير الأداء والسعى على تحفيز فريق العمل فدائما " القوس" يعرف أن قوة الأداء فى العمل تنبع من وحدة الفريق الواحد، اسعى أكثر إلى إخماد نيران الفتن فى محيط العمل فأنت قادر على فعل ذلك.

برج القوس على الصعيد العاطفي:


>تعرض لبعض المشاكل العاطفية التى تستطيع تجاوزها بكل سهولة إذا تجاهلتها فهى صغيرة ولا تحتاج الالتفات إليها، حاول التقرب من الحبيب فهو يستحق منك ذلك و أكثر، الوقت مناسب أن تقوم برحلة صغيرة مع الشريك حتى يكون هناك مجال لحل المشاكل بطريقة مبتكرة.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>أنت تعلم جيدا أنك قمت بالكثير من الخطاء الصحية فى الفترة السابقة ، لماذا العند والاستمرار فى طريق سيودى بصحتك من سئ إلى أسوء ، حاول أن تقف مع نفسك وراجع حساباتك حتى تقف على أبواب الشفاء وسوف تعرف قيمة ما لديك من صحة فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :


>تتوقع لك الأبراج أن يكون اليوم ملئ بالمفاجآت السارة التى ستعوضك حتما عن كثير من المواقف الصعبة التى مرت بك فى الفترات الماضية ، قدم الخير وستجده أمامك فأنت من الأشخاص التى تحب مساعدة الناس المحيطة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى