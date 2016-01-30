برج الثور حظك اليوم السبت 30 /1/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>هناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبرى على نهاية اليوم، ستأتى نتيجة لعملك الجاد خلال الفترة الماضية والمجهود الشاق الذى بذلته، هذا يزيد من حماسك لمواصلة العمل ولكنك تحتاج إلى تطوير روح الدعابة لديك من أجل الاستمتاع بما تفعله بدلاً من أن تقوم به من منطلق الشعور بالمسؤولية والواجب. على الصعيد العاطفى:

>تصل أخيرًا لقلب شخص سعيت طويلاً من أجل الحصول على اهتمامه وبالتالى تعيش فترة سعيدة جدًا من البدايات الحميمية والممتعة، فحاول أن تستثمر هذه السعادة وأن تتجنب الأخطاء التى وقعت بها فى الماضى وتسببت فى كسر قلبك أكثر من مرة، وفى الوقت نفسه لا تدع تجارب الماضى المريرة تؤثر عليك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>قد ترغب فى أن تغير النمط الغذائى الخاص بك اليوم فى خطوة جذرية، مثل أن تقرر أن تكون شخصا نباتيا فجأة، أو تتبع نظامًا غذائيًا يزيل السموم من جسمك، وتشعر بالحماس لهذه الخطوة وتبدأ فى إعداد بيتك من أجلها كأن تحضر فواكه طازجة وتتخلى عن الأكلات الثقيلة، وهذا ينعكس إيجابًا على صحتك ويجعلك نشطًا وتشعر بالحيوية والشباب. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>اليوم يشهد تغييرات كبيرة بالنسبة لك على مختلف الأصعدة، وجزء كبير من هذه التغييرات يعتمد على أنك تتواصل مع أشخاص جدد. ولكن يجب أن تتذكر أنه ليست كل التغييرات جيدة، بعض التغييرات ستبدو لك للأسوأ فى المدى القصير ولكنها فى الحقيقة ستجعل حياتك أفضل على المدى الطويل فحاول ألا تتأثر كثيرًا.

شبكةعيونالإخبارية

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