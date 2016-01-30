برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30/1 /2016

الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>أنت على موعد مع السعادة اليوم، تقابل أشخاص لم تراهم من زمن بعيد، يفتحون لك طرقاً جديدة، توسع من آفاقك فى التفكير فى مجال العمل، تكتسب خبرات جديدة، تجعلك فى مقدمة صفوف المتميزين، وتتحسن أحوالك المالية بشكل كبير ويؤدى ذلك إلى زيادة حماسك فى العمل.>تذبذب المشاعر يجعلك دائماً فى مواقع حيرة، وشكك فى المقربين منك من الممكن ان ينهى علاقتكم، تعامل مع الناس بثقة أكثر، ولا تجعل الغرور يسيطر على مشاعرك، فمن الممكن أن تنقلب الأوضاع فى لحظات، و تجد نفسك بدون علاقات اجتماعية حقيقية فى حياتك.>أوضاعك الصحية مستقرة، لكن كثرة التفكير والصراعات الداخلية تجعلك فى توتر دائم، وحالتك النفسية قابلة للتدهور سريعاً، حاول أن تجعل حماسك فى العمل يعطيك طاقة إيجابية، لتقدر على استكمال مسيرتك العملية، وتحقق أهدافك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يجد دعم من أشخاص لم تراهم من زمن بعيد ويشعل ذلك حماسك فى مجال العمل، و لأن طموحك لا ينتهى تحاول أن تصل إلى أهدافك بخطوات سريعة ومتلاحقة، وبالرغم من ذكائك فى التعامل مع الأشخاص إلا أن مشاعر الوسوسة والشك تسيطر عليك، لكن حاول أن تسيطر على هذه المشاعر حتى لا تفقد الكثير من الأشخاص، وحافظ على طاقتك الأيجابية.