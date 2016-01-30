برج الحمل حظك اليوم السبت 30 /1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>من المحتمل أن تحصل على مساعدة كبيرة اليوم على صعيد العمل، سواء من الأصدقاء أو زملاء العمل أو شريكك العاطفى، وليس شرطًا أن تكون هذه المساعدة من شخص له علاقة بعملك ولكنها ستنعكس إيجابًا عليه، ومن المرجح أنك ستحصد ردود فعل إيجابية كثيرة اليوم على عملك. على الصعيد العاطفى:

>احترس من أعصابك قد تفقدها ويتسببها هذا فى إيذاء شخص قريب منك من المحتمل جدًا ان يكون شريكك العاطفى، حاول أن تهدئ من أعصابك وتتحكم بها واستعن بألوان الملابس المناسبة التى تهدئ أعصابك مثل الأزرق. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>اليوم يمكن أن يكون مربكًا جدًا بالنسبة لك، وهو ما ينعكس على زيادة مستويات التوتر لديك وينعكس سلبًا على صحتك، وإذا كنت ممن يعانون مشاكل مع القولون العصبى يجب أن تكون منتبهًا له اليوم ومستعدًا لمشاكله، وتنتبه لطعامك ايضًا لأنه قد يزيد مشاكل الجهاز الهضمى ومشاكل التوتر. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم أنت عاطفى أكثر من المعتاد وتتعامل مع الآخرين بحساسية شديدة سواء فى العمل أو فى حياتك بشكل عام وهذا يسبب ضغطًا إضافيًا على أعصابك ويجعلك تفقد تركيزك طوال اليوم، حاول ان تخرج من هذه الأجواء وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع شخص تحبه فى مكان هادئ وتتناولا مثلاً وجبة لذيذة.

شبكةعيونالإخبارية

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