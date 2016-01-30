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برج الحوت حظك اليوم السبت 30/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم السبت 30/1/2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 30/1/2016


>الحوت على الصعيد المهني:


>إخلاصك فى العمل تدفع ثمنه من أعصابك وتفكيرك، لكنك ستجنى ثماره على المدى الطويل، الزملاء المقربون يدعمون أفكارك، لكن الجواء لن تخل من المشاحنات والمشكلات التى ستتغلب عليها، بفضل ذكائك فى التعامل مع المواقفك، ودعم المقربين منك، لكنك فى النهاية ستحظى بتقدير لشخصك ولمجهودك فى العمل
>


>على الصعيد العاطفى:


>أنت حنون لكنك فى الوقت ذاته إنفعالى جداً، و بالرغم من صبرك الطويل، الإ أن بعض المواقف تضطرك للتعامل بسلوك يبدو عنيفاً، لكن سرعان ما تعود لطبيعتك الهادئة، حاول أن تكون أكثر سيطرة على أعصابك، ولا تجعل بعض الأشخاص يكونوا مصدراً لأزعاجك.

على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الأبتعاد عن الأجواء الروتنية، وتوقف عمليات التفكير المستمرة التى تدور داخل رأسك، عقلك يستحق أن يحصل على أجازة، حتى لا يتسبب ذلك فى ضعف أدائك الذهنى والتأثير على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيشوا فترة غير مستقرة وصراعات بين الأصرار على إتقان العمل والخلاص فيه، و المشكلات التى تدور داخل محيط العمل، وبالرغم من طبيعتك الهادئة إلا أن بعض التناقضات التى تغلب على تصرفاتك لن تأتى من فراغ، لكنها فى الأغلب تكون رد فعل على بعض التصرفات التى تصدر من أشخاص يستهدفون إزعاجك.

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مصر 365

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