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برج السرطان حظك اليوم السبت 30 /1/2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 30 /1/2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 30 /1/2016

على الصعيد المهني:


>هذا هو الوقت المناسب لأن تبدأ تكوين قاعدة مع زملائك فى العمل وتنسق الأمور الفرعية التى تستهلك الكثير من الوقت كل يوم، وهو ما يجعلك تشعر بالإنجاز حين تنتهى منه وبفضل النظام الجديد سيمكنك أن تحقق الكثير من الإنجازات فى العمل التى تنعكس بالإيجاب على معنوياتك.

على الصعيد العاطفى:


>تعيش الكثير من الدراما العاطفية فى الآونة الأخيرة، وربما حان الوقت أن تكف عن الانسياق لها وأن تأخذ هدنة تعيد فيها تقييم العلاقة وتفكر فى المستقبل الذى تتوقعه وتنتظره لهذه العلاقة، وتذكر دائمًا أن العلاقة التى لا تشعر بالسعادة فيها هى علاقة غير صحية ولا يجب أن تستمر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لن يمكنك الحفاظ على طاقتك فى حياتك المزدحمة بالعمل إلا إذا حافظت على تناول طعام متوازن ومارست الرياضة بانتظام ومنحت نفسك بعض الاسترخاء وإلا ستجد نفسك فجأة غير قادر على مواصلة العطاء والعمل وستفاجأ بمشاكل صحية كبيرة فجأة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>"لسانك حصانك" هذه الحكمة القديمة يجب أن تضعها أمام عينيك اليوم لأنه من المتوقع أن تحدث لك بعض المشكلات بسبب كلامك وبسبب عبارات يساء تفسيرها منك، فخذ حذرك وزن كلماتك قبل أن تنطقها وتجنب أن تتحدث عن أى شخص فى غيابه حتى لو رأيت أن لا مشكلة فى الكلام الذى تقوله.

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مصر 365

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